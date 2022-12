L’année 2022 du sport : Hockey: des machines à gagner et marquer aux Romands qui flambent

Andres Ambühl a été acclamé par la foule après avoir battu le record du nombre de matches disputés aux Mondiaux. Urs Lindt/freshfocus

Genoni, Monsieur titre

Leonardo Genoni a disputé 7 finales de play-off et a remporté 7 titres. Martin Meienberger/freshfocus

Honneur à Leonardo Genoni! Le gardien international helvétique a décroché avec Zoug son septième titre dans l’élite du hockey suisse en autant de finales disputées. Ce sacre lui a permis d’égaler le record de l’attaquant Jörg Eberle.

Ce trophée, le portier l’a remporté au terme d’un scénario fou. Zoug était mené 3-0 dans la série par les ZSC Lions avant d’aligner quatre victoires consécutives, grâce à un Genoni absolument intraitable, une première en Suisse à ce stade de la compétition. Dans l’histoire du hockey mondial, seuls les Toronto Maple Leafs ont réussi cet exploit lors de la Coupe Stanley 1942. Cet accomplissement a permis à Zoug d’entrer dans le Hall of Fame du hockey en décembre.

Plus globalement, c’est le niveau de jeu exceptionnel de la confrontation entre Zoug et Zurich qui est à retenir. Beaucoup considèrent cette finale comme la plus belle que notre championnat ait connue.

FR Gottéron rêve et fait le plein

La BCF Arena a affiché complet lors des play-off 2022. Claudio De Capitani/freshfocus

L’exercice 2021-2022 est teinté par les rêves de titre de Fribourg-Gottéron. Deuxièmes de la saison régulière, les Dragons ont fait espérer tout un canton qui s’est déplacé en masse dans une BCF Arena qui a fait le plein à de multiples occasions (100% de remplissage en play-off). Ce soutien y est sûrement pour beaucoup dans la réussite de Gottéron à domicile (meilleure formation sur sa glace en 2021-2022).

Hélas pour les hommes de Dubé, la marche ZSC Lions était trop haute en demi-finale avec une sortie sur un sec 4-0 face au futur vice-champion. Depuis la reprise, le taux de réussite à domicile a diminué mais le public est toujours présent.

Maintenant, ce sont Genève-Servette et Bienne qui excellent devant leur public et qui trustent les deux premières places de National League avec un rêve en vue pour 2023. Le premier titre de l’histoire du club pour les Aigles et renouer avec le glorieux passé pour les Seelandais.

Tremblements de terre en Suisse romande

Gary Sheehan a été démis de ses fonctions par le HC Ajoie. Patrick Straub/freshfocus

2022 a été marquée par deux départs marquants au sein des clubs romands. À Porrentruy, Gary Sheehan, l’entraîneur de tous les succès du HC Ajoie, a été remercié le 7 février après plus de sept années d’une belle histoire commune. À la bande pour les deux titres de Swiss League (2016 et 2021) et la Coupe Suisse (2020), le Québécois n’a pas survécu à la série de 18 défaites conclues par un sec et sonnant 11-0 à Zoug.

Petr Svoboda a connu le même sort à Lausanne. Pascal Muller/freshfocus

À Lausanne, le tremblement de terre a eu lieu quelques mois plus tard, le 4 novembre, avec la destitution de Petr Svoboda. Le directeur des opérations hockey du LHC, en poste depuis 2020, a été démis de ses fonctions après l’entame de championnat catastrophique des Lions. Son départ a entraîné un ajustement de l’organigramme. John Fust a pris le rôle de directeur sportif et le Canadien de 60 ans Geoff Ward est arrivé à la bande.

Ambühl, le recordman

Andres Ambühl a été honoré avant le duel contre le Canada. Urs Lindt/freshfocus

21 mai 2022 à Helsinki contre le Canada (victoire 6-3), Andres Ambühl est devenu le seul et unique détenteur du record de nombre de parties jouées aux championnats du monde de hockey. Ce match, le 120e dans cette compétition, a permis au Grison de 39 ans (38 au moment des faits) de dépasser l’Allemand Udo Kiessling et d’être récompensé pour sa longévité au plus haut niveau.

Ce Mondial 2022 s’est malheureusement conclu de façon amère pour la Suisse. Vainqueure avec brio de ses sept rencontres de groupe, elle s’est inclinée au terme d’une petite prestation en quart de finale contre les États-Unis (0-3). Cette désillusion en a suivi une autre, les Jeux olympiques lors desquels la sélection de Patrick Fischer a connu trois défaites en groupe, une victoire en 1/8e avant de s’incliner en quarts contre la Finlande, future championne olympique.

Josi tout proche du club des 100

Roman Josi a réalisé une saison exceptionnelle avec Nashville. IMAGO/USA TODAY Network

80 matches, 96 points dont 23 buts. Ces statistiques exceptionnelles sont celles obtenues par Roman Josi lors de la saison 2021-2022 de NHL. L’arrière bernois, 11e meilleur compteur de la meilleure ligue du monde, a explosé son record en carrière pour terminer au premier rang des défenseurs offensifs. Le capitaine de Nashville était tout près de passer la mythique barre des 100 points, un exploit réalisé par seulement cinq défenseurs avant lui et dont la dernière occurrence remonte à 1992.