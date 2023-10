Hockey: GE Servette boucle un week-end presque parfait

GE Servette s’est offert son meilleur week-end depuis le début de la saison, tout du moins sur le plan comptable. Vainqueurs pour la première fois à l’extérieur après six essais infructueux, samedi à Berne (2-3 après prolongation), les Aigles ont confirmé dimanche soir devant Ambri (5-3). Ce sixième succès en autant de rendez-vous aux Vernets leur permet de doubler Lausanne au classement et de faire leur entrée dans le top 6 de National League. A défaut d’avoir complètement remis la cathédrale au milieu du village, le champion commence à ressembler à ce que son statut présuppose.

Les Genevois ne tournent pas encore à plein régime et souffrent toujours d’absences passagères, à l’image de leur troisième période à Berne (ils menaient 2-0 après 40 minutes avant de concéder l’égalisation) ou de leur premier tiers contre les Biancoblu. Mais peu à peu, les boulons se serrent, les rouages s’huilent et le puzzle (re)prend forme.

Saupoudrez le tout de talents individuels exceptionnels et vous obtenez une équipe qui peut regarder vers le haut. Tirés d’affaire grâce à un ébouriffant solo de Simon Le Coultre la veille en capitale, les Grenat s’en sont remis dimanche à leur redoutable phalange finlandaise pour combler les trous d’air. Teemu Hartikainen (11e) et Sami Vatanen (13e) ont répondu aux deux buts tessinois pour atteindre la première pause sur un score de parité.

Puis Genève, sûr de sa force, a passé l’épaule lors de la période intermédiaire, grâce à des réussites de Noah Rod (22e) et Vincent Praplan (28e). Comme à la parade. Mais dès qu’il se met à défiler, le champion a tendance à se voir trop beau. Et l’adversaire peut en profiter. Inférieur, Ambri y a cru et a bien fait de s’accrocher. Cinq minutes après le 4-3 signé Eric Manix Landry (48e), Gauthier Descloux a dû s’interposer sur un penalty de Laurent Dauphin, qui avait le poids de l’égalisation.