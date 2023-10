Hockey: Il troue littéralement le filet

Les matches préparatoires à la prochaine saison de Ligue nationale arrivent à son terme. Le nouvel exercice commence mardi déjà et il est l’heure pour les différentes franchises d’inscrire les joueurs qui auront l’honneur d’être sur la glace alors que les choses sérieuses commencent. Ces coupes intéressent aussi, forcément, les clubs suisses. Ceux qui sont en quête de renforts étrangers espèrent piocher parmi les éléments renvoyés en AHL.

Les joueurs dont le poste n’est pas assuré dans la meilleure division du monde donnent forcément tout pour forcer la main de leur employeur. Et quand c’est un colosse comme Arber Xhekaj (1m93 pour 108 kg) qui met toute sa puissance dans un tir, ça donne le dernier but de la partie «amicale» entre les Canadiens de Montréal et les Senators d’Ottawa samedi soir (6-4).