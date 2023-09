Hockey: Le président du HC Lugano Ladies sous les verrous

Le procureur général adjoint poursuit l'entrepreneur pour fraude, faillite frauduleuse, gestion délictueuse, réduction d'actifs au détriment des créanciers, fausse comptabilité, falsification de documents et blanchiment d'argent. Cet homme, nouveau président du HC Lugano Ladies, a été mis sous les verrous et son club pourrait ne pas participer au prochain championnat de Suisse.

Cette incroyable saga a amené le HC Lugano masculin à préciser que «la direction sportive, administrative et financière de l'équipe de hockey Ladies Lugano ne dépend plus de l'association Hockey Club Lugano et de la société Hockey Club Lugano AG depuis le championnat 2018/19. A partir de cette saison, toute la gestion de l'équipe de hockey Ladies Lugano a été reprise de manière autonome par l'association Ladies Lugano.»

«Le HC Lugano regrette les conséquences que cette procédure pénale pourrait avoir sur l'avenir de l'équipe et sur les joueuses concernées, mais confirme la stratégie déjà communiquée ces derniers mois, sur le thème du hockey sur glace féminin, est-il ajouté dans la missive du club de la Cornèr Arena. Le département de la relève du HC Lugano continuera, comme il l'a fait jusqu'à présent, à recruter et à former des filles passionnées de hockey sur glace et à s'engager dans ce sens.»