Hockey: Le spectaculaire arrêt du gardien du Spartak Moscou

Déjà un des arrêts de l'année? Le championnat de KHL a repris il y a à peine un mois, et on a déjà droit à des gestes spectaculaires. Lors de la rencontre entre le Spartak Moscou et Barys Astana, le gardien moscovite Andrei Skovronsky a volé un but tout fait pour le défenseur David Sklenicka.