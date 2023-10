Hockey: Les frères Hughes à la parade, Schmid à l'assist

Les trois derniers buts de la franchise new-jersiaise ont un seul nom de famille, Hughes, mais deux prénoms différents, Jack et Luke. Sur le 3-2 inscrit par le second à la 23e minute de jeu, le deuxième a même été servi par le premier, pour son deuxième but dans la plus grande ligue du monde, le second après avoir débloqué son compteur la saison dernière.