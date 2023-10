Hockey: Martigny prend une douce revanche à Sierre

Le HCV Martigny s’est imposé à Graben, au terme d’une rencontre un peu folle, face au HC Sierre (5-6). Les Octoduriens ont mis la tête des hommes d’Yves Sarault encore un peu plus sous l’eau et la barre.

Sami El Assaoui à la manoeuvre. Pascal Muller/freshfocus

Il y a des soirs comme ça où on pense que tout va sourire. La patinoire de Graben était garnie de 3648 spectateurs, un tifo d'envergure avait été réalisé par les fans du Valais central et pour couronner le tout, Maxime Montandon avait ouvert la marque après à peine 15 secondes de jeu dans la première période. Mais c'était trop beau pour être vrai, pour un HC Sierre décidément bien mal dans ses patins, scotché sous la barre de la 2e division helvétique et incapable de s'adjuger un derby valaisan malgré 51 tirs cadrés contre simplement 26 à son opposant du soir.

Matthias Mémeteau a mis un coup derrière la tête de l'avant-dernier du classement dès la 6e minute et les hommes d'Yves Sarault ont commencé à trembler comme le coach québécois doit commencer à le faire pour son emploi. D'autant plus que Léonardo Fuhrer et Mémeteau, encore lui, ont fait passer la marque à 1-3 en l'espace de 52 malheureuses secondes, entre les 13e et 14e minutes, à 5 contre 3, puis à 5 contre 4.

L'indiscipline sierroise a été très coûteuse, puisque sur la 3e pénalité concédée depuis le début de la partie, Martigny a enfilé le No 4 par Lilian Garessus, prêté par Ajoie et auteur de sa 1re réussite de l'exercice en SL. Le pire pour les plus fervents des fans de Graben? C'est que les réalisations de Jordann Bougro (26e) et de Cory Emmerton (30e) ont fait renaître l'espoir… Grave erreur.