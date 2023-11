Hockey: Pius Suter a failli payer la caisse de bières

Anthony Beauvillier a eu deux raisons de se réjouir, dans la nuit de jeudi. Non seulement il a inscrit ses deux premiers buts de la saison, mais en prime, c'est lui qui a dû offrir une caisse de bières dans le vestiaire, après la rencontre à San Jose. Le Canadien de 26 ans a marqué le 10e but des Canucks, auteurs d'une folle démonstration en Californie.

Pius Suter a aussi participé à cette fête de tir, en marquant le 8-0 à la 38e minute, son tout premier but de la saison 2023/2024. Et même son tout premier point tout court. Le Zurichois de 27 ans a été utilisé à toutes les sauces pendant près de 20 minutes, donc de longs moments en supériorité et en infériorité numérique. Il a aussi gagné la majorité de ses engagements.