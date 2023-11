National League: Ajoie ramène un point de Berne

Déception pour Tim Wolf et Ajoie après le 4e but bernois.

Le HC Ajoie poursuit son entreprise de capitalisation. Pour la cinquième fois de suite, il a grappillé quelque chose dans le championnat de National League. Ce «quelque chose», c’est un point, obtenu après avoir épongé un retard de deux longueurs dans l’ultime tiers et arraché la prolongation. Reste que les situations spéciales, avec trois buts concédés en infériorité numérique pour le HCA, ont pesé lourd au décompte final.

Ajoie, avec le retour de Tim Wolf dans la cage et la présence de Kyen Sopa (meilleur buteur de Swiss League avec les GCK Lions et engagé mardi jusqu’au terme de l’exercice), ne crachera évidemment pas sur cette unité prise, bien que les résultats de vendredi soir ne lui soient pas favorables. Kloten, son concurrent direct de fond de classement, ayant dans le même temps créé la surprise contre le voisin Zurich (4-2). Le collectif de Porrentruy se retrouve donc à nouveau à six longueurs des Aviateurs.