Hockey sur glace: A Lugano, Ajoie n'est pas parvenu à concrétiser ses bonnes intentions

Le HC Ajoie n’a pas à rougir de sa prestation livrée mardi soir à Lugano. Malgré un départ tonitruant des Tessinois, c’est lui qui a pris les devants en entrée de deuxième tiers, par l’intermédiaire de Gilian Kohler. Cet avantage n’a toutefois pas fait long feu et son contradicteur a fini par s’envoler dans les vingt dernières minutes (4-2). Depuis la reprise, les Jurassiens n’ont pas réussi à faire fructifier une seule de leurs douze périodes d’avantage numérique. Faut-il déjà s’en inquiéter?

Le début de rencontre a donc été chaud pour les Ajoulots, contraints d’évoluer rapidement en infériorité numérique suite à une punition infligée à Philip-Michaël Devos après 25 secondes. Mais ils ont tenu, malgré une grosse domination adverse. La frappe sur le poteau du capitaine et topscorer des lieux, Calvin Thürkauf, a en quelque sorte marqué la fin de l’emprise tessinoise (6e).

Power-play défaillant

Contrôlant parfaitement sa zone défensive, Ajoie - avec Eric Gelinas derrière mais sans T.J. Brennan, annoncé absent pour raisons familiales - s’est à son tour ménagé plusieurs occasions d’ouvrir le score. Surtout, les six minutes passées en supériorité numérique dans le tiers initial - dont quatre consécutives pour une canne au visage de Zanetti sur Devos - auraient dû lui permettre de prendre les devants. Mais comme trois jours plus tôt face à Davos (12 minutes de power-play sans marquer), son manque efficacité avec un homme de plus s’est une nouvelle fois révélé sur la glace luganaise. Une improductivité matérialisée par la triplette québécoise composée de Asselin-Gauthier-Audette.