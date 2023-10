Hockey sur glace: A Olten, Martigny perd ses illusions et le match en 138 secondes

Équipe cendrillon de Swiss League, Martigny a vécu sa séquence la plus douloureuse depuis le début de la saison 2023-2024. À Olten, où il s’est incliné 6-0 dimanche, le club valaisan a abandonné ses illusions en 138 secondes au milieu de la première période, le temps d’accorder trois buts.

À la patinoire du Kleinholz garnie de 2353 spectateurs, le gardien Kevin Pasche a en effet cédé sur les tirs du défenseur Eliot Antonietti, de l’ailier Frantisek Rehak et de l’arrière Victor Oejdemark avant que ne tinte la première sirène.

Martigny, qui restait sur cinq succès consécutifs, n’avait plus goûté à l’amertume de la défaite depuis le 16 septembre (contre les GCK Lions). Sur la glace soleuroise, il n’a pas été en mesure de réagir et de prendre le jeu à son compte après une entrée en matière qui, on l’imagine, a modifié le plan de match de l’entraîneur Daniele Marghitola, le directeur sportif remplaçant l’habituel chef Anders Olsson, absent pour des raisons de santé.