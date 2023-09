Hockey sur glace: Ajoie perd son premier match à Zurich

Dernier du dernier championnat régulier et après avoir sauvé sa place en National league face à La Chaux-de-Fonds, Ajoie sait que la tâche qui l’attend est difficile. Et les joueurs de Christian Wohlwend ont tenté, mais difficile de résister aux assauts des Zurichois.

Trois buts jurassiens

Dans le deuxième tiers, les pensionnaires de la Swiss Life Arena ont gardé le même rythme et, en moins de sept minutes, ils ont fait passer la marque à 4-0 suite à des buts de Rudolfs Balcers (25e) et Vinzenz Rohrer (27e). 51 secondes plus tard Gilian Kohler ouvrait le capital but du HC Ajoie pour cette saison en trompant Simon Hrubec pour le 4-1. Mais l’espoir suscité n’a duré que quelques instants, le temps pour Juho Lammikko de redonner quatre longueurs d’avance aux Zurichois (29e). Trop pour le portier jurassien Tim Wolf, remplacé par Damiano Ciaccio.