Hockey sur glace: Ajoie s’accroche et c’est un point à l’arrivée

Devos muet depuis 31 matches

Un choix qui n’a rien de franchement surprenant, tant la production du numéro 8 du HCA se révèle être loin des attentes en ce début de concours. Devos a ainsi été envoyé en tribune, lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis 31 matches ni inscrit le moindre point depuis dix rencontres.

Si Kevin Fey a hérité du « C » sur son chandail, c’est Daniel Audette qui a remplacé «PMD» au centre d’un deuxième trio complété par le TopScorer Hazen et Romanenghi. Pour la première fois de l’automne, l’ancien Lausannois a été déplacé de son aile gauche. Avec Kevin Bozon, pour sa première apparition de l’exercice après avoir soigné sa blessure au genou contractée durant la préparation, et le défenseur Bastien Pouilly à l’aile de la quatrième triplette, Ajoie a concédé l’ouverture à la 3e minute.