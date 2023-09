Hockey sur glace: Alina et Mirco Müller, une soeur et un frère draftés au premier tour

Choix de première ronde des San José Sharks (18e position) lors du repêchage 2013 de la NHL, le défenseur Mirco a patiné pendant six ans dans la ligue professionnelle nord-américaine avant de rentrer en Europe et suer aujourd’hui dans le maillot de Lugano.

Choix de premier tour de Boston (3e overall) lundi à l’occasion de la draft de Professional Women’s Hockey League (PWHL), Alina effectuera dans quelques semaines ses débuts dans le pendant féminin de la NHL. Une ligue composée de six équipes. Une ligue qui semble s’être donné les moyens de se développer en Amérique du Nord. Une ligue qui permettra à ses athlètes de vivre presque décemment de leur sport puisque le salaire moyen sera de 55’000 dollars américains (50’000 francs).

Si le hockey a souvent permis à des fratries de s’exprimer dans sa ligue la plus compétitive (les Staal, les Sutter, les Richard, les Sedin, les Koivu, etc.), c’est la première fois, grâce aux Müller qui ont grandi à Winterthour, qu’un frère et qu’une sœur évolueront à l’échelon mondial le plus élevé.