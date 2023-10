Hockey sur glace: André Heim quitte St. Louis et rentre à Ambri

L’aventure nord-américaine de l’international suisse André Heim (25 ans) est terminée. L’attaquant bernois, qui avait signé un contrat d’un an avec les St. Louis Blues le 8 mai dernier, rentre au pays sans avoir disputé de match officiel outre-Atlantique.

Une affaire de patinage

Selon nos sources, la direction sportive de la formation du Missouri a estimé que son patinage était déficient et ne répondait pas aux exigences requises pour se produire sur une base régulière dans la ligue la plus compétitive du monde. Une explication à laquelle le joueur et ses conseillers peinent à adhérer: convoqué à quatre reprises par Craig Berube, l’entraîneur en chef des Blues, lors de la phase de préparation, André Heim a été aligné sur les ailes alors que sa position naturelle se situe au centre. Des choix tactiques qui n’auraient pas permis à l’ancien junior du CP Berne de démontrer son savoir-faire.