Hockey sur glace: Avec David Reinbacher, Kloten retrouve son joyau

Il y a une année, personne ou presque ne connaissait David Reinbacher. Alors âgé de 17 ans, le défenseur autrichien à licence suisse disputait ses premières minutes en National League sous les couleurs de Kloten. Douze mois plus tard, il retrouve les Aviateurs avec un statut totalement différent.

Le gamin de Hohenems – à quelques encablures de la frontière suisse – est devenu une star après avoir été choisi en cinquième position du dernier repêchage de NHL par le Canadien de Montréal, puis après avoir signé un contrat de trois ans avec l’organisation. Là-bas, il a participé au camp d’entraînement et à deux matches de préparation. Et il a impressionné. «Il a le calme d’un gars beaucoup plus vieux», a déclaré son entraîneur Martin St-Louis, ancien joueur du LHC, à Radio-Canada.