National League: Lausanne perd contre Berne à domicile

Duel serré entre Lausanne (ici Ken Jäger) et Berne (Fabian Ritzmann).

Le LHC est passé à trois secondes d'un week-end noir sur toute la ligne. La formation de Geoff Ward est revenue de nulle part devant Berne (4-5 ap), dimanche soir à la Vaudoise aréna, pour sauver un point. Mais les Ours ont eu le dernier mot durant la prolongation grâce à Simon Moser (64e, 4-5)

Les Lions, qui avaient concédé un revers peu glorieux la veille à Langnau, ont perdu leur gardien Connor Hughes sur blessure en cours de match face au club de la capitale, et ont ainsi perdu une septième fois au cours de leurs neuf dernières sorties.

Les Lausannois, à nouveau sur courant alternatif, se sont rapidement mis en difficulté en concédant deux réussites en l'espace de 22 secondes seulement. Benjamin Baumgartner (13e, 0-1) et Thierry Schild (13e, 0-2) ont trouvé l'ouverture, là où Tim Bozon avait échoué quelques instants auparavant (8e).

Hughes blessé

Mais au lieu de plomber le moral des Vaudois, ces coups du sort ont redonné de l'énergie à Lawrence Pilut et ses coéquipiers. Le défenseur suédois, auteur d'un doublé en fin de période médiane (35e et 40e, 1-3 et 2-3), a totalement relancé les actions de ses couleurs. Les Lions ont finalement réussi à recoller à la marque au bout du suspense grâce à leur top scorer Antti Suomela (60e, 4-4).