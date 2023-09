Hockey sur glace: Bienne et Genève-Servette gagnent en Champions Hockey League

Genève-Servette et l’entraîneur Jan Cadieux ont débloqué leur compteur en Champions Hockey League.

Pour son deuxième match de Champions Hockey League, Genève-Servette s’est imposé 3-2 à Kosice grâce à des buts de Noah Rod (25e), Theodor Lennström (28e) et Josh Jooris (45e). L’équipe de Jan Cadieux, battue 5-2 par Innsbruck jeudi passé en Autriche, a ainsi obtenu son premier succès de l’exercice samedi en Slovaquie.

Samedi à la Steel Arena de Kosice (4000 spectateurs), les Grenat – avec le gardien Gauthier Descloux comme titulaire - ont fait la différence grâce à une réussite de Josh Jooris à un peu plus de 15 minutes du gong (2-3).

Également en CHL, le HC Bienne s’est quant à lui offert un deuxième succès en autant de sorties à domicile. Les Seelandais, qui avaient battu Kosice 3-1 jeudi dernier, sont venus à bout de la formation autrichienne de Innsbruck à la Tissot Arena samedi (6-1). Luca Hischier, Toni Rajala, Fabio Hofer (deux buts), Tino Kessler et Gaëtan Haas ont fait trembler les filets pour l’équipe biennoise. Le HCB se déplace en Suède le 8 septembre pour affronter l’équipe de Färjestad.

LHC vainqueur à domicile en amical

Samedi à la Vaudoise aréna devant 1900 spectateurs, le Lausanne HC a battu la formation tchèque de Bili Tygri Liberec sur le score de 6-2 en match de préparation. Les joueurs de l’entraîneur canadien Geoff Ward ont toutefois encaissé l’ouverture du score après 7 minutes de jeu (0-1, Klima). Mais deux réussites signées Andrea Glauser (8e) et Jiri Sekac (18e) ont permis aux Lions de mener 2-1 à la première pause. Jason Fuchs (27e, 3-1), en supériorité numérique, a donné deux longueurs d’avance au LHC.

Les Tchèques ont recollé au score en deuxième période grâce à un but de Rychlovsky (31e, 3-2). Le gardien canado-suisse Connor Hughes, qui a disputé l’intégralité de la rencontre, n’a plus rien encaissé après cette deuxième réussite des visiteurs. Dans les dix dernières minutes du match, les Lions ont ajouté trois buts supplémentaires par Robin Kovacs en powerplay (54e, 4-2), Michael Hügli (57e, 5-2) et Makai Holdener dans la cage vide, en infériorité numérique (58e, 6-2).