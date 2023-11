Hockey sur glace: Bienne pêche à la finition et s’incline à Langnau

Bienne n’arrive toujours pas à lancer une spirale positive. Sevrés de succès dans le temps réglementaire depuis le 23 septembre, les Seelandais ont mordu la poussière sur la glace de Langnau (3-2) vendredi soir. La faute à un déficit de confiance devant le but adverse et à un Sean Malone triple buteur.

Les Tigers auraient mérité de rentrer au vestiaire avec un avantage plus conséquent. Mais Aleksi Saarela (10e) a loupé un but tout fait et Flavio Schmutz (12e) a touché la barre sur une déviation. Au lieu de 2-0, le tableau d’affichage est passé à 1-1 lorsque Jere Sallinen (19e,1-1), contre le cours du jeu, a mystifié Stéphane Charlin d’un tir du poignet en pleine lucarne.