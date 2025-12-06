Samedi, les Seelandais, qui ont longtemps mené, ont finalement été battus par les Lions (1-2) en National League.

Marcus Sylvegard et les Biennois n'ont pas trouvé la solution face aux Lions. IMAGO/Mediafab.ch

Dans une soirée où le HC Bienne a longtemps cru tenir un troisième succès face au Lausanne HC cette saison, les Seelandais ont payé au prix fort leur incapacité à tuer le match. Après une ouverture du score chaotique face à un LHC indiscipliné, le HCB a manqué plusieurs occasions de faire le break, notamment en supériorité numérique.

Les Vaudois, malmenés pendant deux tiers mais jamais résignés, ont fini par renverser la rencontre dans la dernière période grâce à des éclairs de Théo Rochette et Drake Caggiula. Malgré une poussée finale biennoise, les Lions ont tenu bon et signé un précieux succès à l’extérieur.

Indiscipline lausannoise

Pour cette rencontre, Bienne retrouvait son dernier rempart. Harri Säteri, ménagé la veille à Rapperswil, reprenait place dans la cage. Lausanne, deuxième du classement et fort de six succès lors de ses sept derniers matches, devait pour sa part composer sans Ken Jäger, annoncé blessé.

Bienne a frappé le premier, mais difficile de dire par qui. À la 7e minute, dans un improbable jeu de flipper devant Kevin Pasche, la rondelle a terminé sa course au fond, déviée probablement par un patin vaudois. La réussite a été attribuée – au pifomètre – à Johnny Kneubuehler. Lausanne, lui, a surtout collectionné les sanctions. Quatre pénalités en 21 minutes, dont deux à Aurélien Marti et deux autres pour surnombre, sans jamais trouver l’énergie pour recoller.

Le deuxième tiers aurait pu offrir l’échappée que le HCB espérait. 35 secondes de double supériorité numérique, puis une cinquième situation spéciale à la mi-match. Rien n’y a fait. Mais à force d’accumuler les séjours sur le banc, les Lions ont émoussé leurs forces. Plus discipliné et nettement mieux organisé défensivement que ces dernières semaines, Bienne a verrouillé l’accès à son territoire. Harri Säteri, impeccable, a transformé chaque tir lausannois en simple statistique. Ce 1-0 est ainsi resté figé jusqu’à la deuxième pause.

Les Lions renversent le décor

Mais ne pas tuer un match finit très souvent par coûter cher. Kneubuehler a pourtant eu l’occasion de redonner de l’air aux siens à la 42e minute, mais son jeu de feinte a échoué devant Pasche. Lausanne, jusque-là muselé, a fini par trouver la faille à la 44e grâce à son deuxième trio offensif. Un mouvement limpide conclu par Théo Rochette, servi sur un plateau par une passe ciselée d’Ahti Oksanen.

Porté par cette égalisation, le LHC a ensuite renversé totalement le décor. À la 48e, Drake Caggiula a donné l’avantage aux Vaudois, non sans un suspense supplémentaire: la rondelle a-t-elle franchi la ligne? La vidéo a confirmé la décision de la glace (1-2). Mené, Bienne a tout tenté, cherchant une deuxième prolongation en 24 heures. En vain. Plus solide dans la dernière ligne droite, Lausanne a tenu bon et enchaîné un succès de plus.

Les deux formations retrouveront le championnat le vendredi 19 décembre. Lausanne ira à Porrentruy pour y affronter Ajoie alors que Bienne rendra visite à Zoug.

