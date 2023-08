Hockey sur glace: Genève perd et Bienne gagne en Champions League

Jan Cadieux et ses joueurs reviennent battus d’Autriche.

Respectivement champion et vice-champion de Suisse, Genève Servette et Bienne ont commencé leur campagne européenne jeudi soir en Champions League. Les Genevois se sont déplacés en Autriche pour y affronter le HC Innsbruck et ils ont perdu 5-2, alors que les Biennois ont gagné à la Tissot Arena contre les Slovaques du HC Kosice 3-1.