Hockey sur glace: En démonstration, Lausanne étrille le champion genevois

Une démonstration. Contre toute attente, Lausanne n’a fait qu’une bouchée de Ge/Servette (6-1), mardi soir à la Vaudoise aréna, lors du premier derby lémanique de cette cuvée 2023-2024 du championnat de National League. Car les Lions, qui n’avaient plus battu les Aigles depuis janvier 2022 (six défaites consécutives), ne partaient pas avec les faveurs des pronostics face au champion de Suisse sortant.

Le calvaire de Mayer

Malgré ce triple bénéfice à l’heure de la première pause, la méfiance était de mise dans les travées de Malley, les fans lausannois craignant le réveil du champion et de son armada offensive. Il n’en a rien été. Au contraire. En totale confiance, les Lions ont patiné de manière libérée et ont donné l’impression que chaque offensive pouvait se transformer en nouveau but, à l’instar de la deuxième partie de match réussie contre Langnau (7-3) 72 heures plus tôt.