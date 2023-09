Hockey sur glace: En mode diesel, Lausanne s’offre un premier succès

Rochette débloque son compteur

Les Lions ont toutefois eu la bonne idée de réagir immédiatement et de ne pas laisser le doute s’installer sous les casques. Il n’a fallu que 21 petites secondes aux Vaudois pour reprendre et ne plus lâcher les commandes de la partie. Grâce à un excellent travail de Tim Bozon derrière la cage et une superbe passe de Damien Riat (très remuant pour son premier match de l’exercice), le prometteur Théo Rochette a inscrit son tout premier but en professionnel d’un tir du poignet imparable (32e, 2-1). De quoi encore renforcer sa cote de popularité dans les travées de Malley.