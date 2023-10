Hockey sur glace: En NHL, les Kings de Kevin Fiala gâchent un record de franchise

Longtemps, Anze Kopitar ne pouvait même pas rêver du record. La faute à Dustin Brown, un autre grand nom des Kings, en avance sur lui de quelques dizaines de matches disputés pour la franchise californienne. Et puis, avec la retraite de l’Américain en 2022 et une barre placée à 1296 matches, la voie s’est ouverte. Kopitar, régulier comme un métronome dans ses apparitions depuis son arrivée à Los Angeles en 2006, a avalé 82 rencontres la saison dernière, s’est retrouvé sur la glace à chaque fois depuis la reprise et, samedi soir, le graal lui a tendu les bras: avec 1297 parties à son actif, il est devenu le hockeyeur le plus capé des Kings.