National League: Bienne battu par Ambri

Ambri vient de rependre l'avantage en marquant un troisième but à van Pottelberghe.

Il a fallu attendre la 19 e minute et la troisième pénalité infligée aux Tessinois pour voir les hommes de Petri Matikainen, dominateurs, trouver enfin l’ouverture. C’est Tino Kessler qui a réussi à glisser, entre les jambières de Janne Juvonen, un puck qui traînait devant sa cage après un tir de Yannick Rathgeb. Le premier but de la saison pour l’attaquant de 27 ans.

En deuxième période, Bienne a continué a mené des assauts sur la cage léventine, mais sans succès. Et, comme souvent, sur un contre, Jakob Lilja a profité d’une passe parfaite de Tim Heed pour égaliser (26e). Ce n’était que le troisième tir tessinois, contre 20 pour les Biennois! Pire, sur la quatrième tentative, 65 secondes plus tard, Dario Bürgler s’est retrouvé seul face à van Pottelberghe et a doublé la mise pour ses couleurs (27e).