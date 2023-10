Hockey sur glace: Face à Kloten, Ajoie retrouve le goût de la victoire à domicile

Tout a réussi à Jonathan Hazen, Eric Gelinas et leurs coéquipiers mardi soir.

Hasard ou coïncidence, il a fallu que la légion étrangère du HC Ajoie s’étoffe avec l’engagement d’un huitième membre pour que les mercenaires lancés par Christian Wohlwend réalisent, dans leur ensemble, leur meilleure performance du concours (5 buts et 9 points au total) et mènent leur équipe à la victoire face à Kloten (5-2).

Cela faisait depuis le 22 septembre et un succès aux tirs au but contre Bienne que le HCA n’avait plus goûté à la victoire dans son enceinte. Celle décrochée presque sans histoire mardi lui permet de revenir à quatre longueurs de son adversaire du soir au classement, mais avec deux matches en moins.