National League: Le LHC a mené avant de perdre à Ambri

L’état de grâce du Lausanne HC a pris fin de manière abrupte, mardi soir, à Ambri. Trois jours après avoir battu Lugano, la formation entraînée par Geoff Ward pensait s’offrir le scalp de l’autre formation tessinoise de l’élite, mais elle s’est totalement délitée en deuxième partie de rencontre pour finalement s’incliner (5-4). Et dire que le top scorer Antti Suomela avait donné trois longueurs d’avance aux Lions à la 26e minute (1-4)…

Mais, dans la foulée, les Vaudois ont été coupables d’une terrible décompression. Celle-ci a permis à Ambri d’y croire et de revenir dans la rencontre sous l’impulsion de Jakob Lilja et, surtout, d’Inti Pestoni.

L’ailier suédois, arrivé en Léventine durant l’été, a sonné la révolte en réduisant la marque (28e, 2-4), avant d’offrir la troisième réussite tessinoise à Laurent Dauphin (36e, 3-4). Puis le “Petit Prince” a réussi à tromper la vigilance d’un Ivars Punnenovs en dedans à deux reprises en l’espace de 145 secondes seulement (45e et 48e, 4-4 et 5-4).

Piqués dans leur orgueil, les Lausannois ont bien tenté de revenir dans les derniers instants de la partie, mais Benjamin Conz – qui a suppléé Janne Juvonen devant la cage des Biancoblu après le quatrième but vaudois – a dit non. Chanceux, le portier jurassien a également été sauvé par son montant sur un tir d’Antti Suomela (57e).

En attendant Zurich

Les hommes de Geoff Ward, qui avaient vu entre-temps Michael Spacek réduire la marque (16e, 1-2), avaient placé un coup d’accélérateur que l’on croyait alors décisif dès l’entame du tiers médian. Mais le but de Makai Holdener (22e, 1-3) – qui a marqué son quatrième but de l’exercice, battant ainsi son record personnel dans l’élite établi en 2017-2018 sous les couleurs de Ge/Servette – et celui d’Antti Suomela (26e, 1-4), sur un exploit personnel, serviront uniquement à attiser les regrets dans les rangs vaudois.