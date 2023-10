Hockey sur glace: Fribourg fait tomber Genève aux Vernets

Tim Berni et le GSHC ont cédé après un superbe duel contre Nathan Marchon et les Dragons

La patinoire des Vernets n’est plus une forteresse imprenable. Après huit victoires de suite devant ses fans, Genève-Servette a subi la loi de Fribourg-Gottéron (3-4 tab) vendredi soir au terme d’une rencontre très plaisante à suivre et indécise jusqu’à la dernière seconde. Christoph Bertschy et Lucas Wallmark ont permis aux Dragons de l’emporter lors des tirs aux buts.