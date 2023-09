Hockey sur glace: Fribourg costaud, Genève-Servette encore humilié

En face, Gottéron a fait honneur à son statut de leader du championnat. Les Dragons ont régalé leurs supporters et se sont offert un véritable festival offensif contre des Genevois une fois de plus à côté de leurs patins. Le grand bonhomme de la soirée aura été le Suédois Marcus Sörensen, auteur de trois buts en seulement 31 minutes et 48 secondes, dont un penalty inscrit avec un sang-froid à toute épreuve (22e). Si Sörensen a brillé de mille feux (1-0, 3-1 et 7-1), le duo Christoph Bertschy/DiDomenico a également donné bien des sueurs froides à la défense genevoise. Les Aigles ont d’ailleurs complètement craqué en deuxième période lorsque Fribourg-Gottéron a marqué cinq buts en moins de dix minutes (entre la 22e et la 32e).