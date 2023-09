Hockey sur glace: Fribourg Gottéron perd la première place à Zurich

Le duel entre Zurich (ici Rudolfs Balcers) et Gottéron (ici Nathan Marchon) a mis long à se décider.

Après deux victoires consécutives et, surtout, la gifle infligée vendredi soir au champion de Suisse en titre, Genève-Servette, 7-1, ce déplacement sur la glace de l’un des favoris du championnat était attendu du côté des leaders du classement au coup d’envoi.

Et la partie s’est emballée dès les premières minutes de jeu, puisqu’il y avait déjà 1-1 au tableau d’affichage après 2’16’’ de jeu.

Jesper Fröden a été le plus rapide en marquant après 22 secondes le premier but de la rencontre. Mais Nathan Marchon a voulu prouver que les Dragons savaient aussi être efficaces en égalisant 114 secondes plus tard.