Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron renverse Davos en 28 secondes

Jacob De la Rose et Fribourg-Gottéron ont renversé Valentin Nussbaumer et Davos.

C’est exactement ce qui s’est produit. À la 24e, Walser a fait preuve d’opportunisme afin de profiter d’une bévue de Fora et tromper ainsi le portier davosien d’un angle fermé. Cette réussite a eu le don de changer la dynamique de l’opposition, la rendant plus ouverte.

Un Berra miraculeux

Dès cet instant, Davos s’est montré dominateur (18 tirs à 10 dans le deuxième tiers) et a logiquement égalisé par Egli (33e). Six minutes plus tard, le «Rekordmeister» menait 3-1 après des réussites de Stransky (35e) et de Bristedt (39e).