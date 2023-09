National League: Fribourg-Gottéron bat enfin Zoug

La joie de Julien Sprunger et Chris DiDomenico après le 2-1.

Comme dans une épreuve de course à pied, le match a débuté sur un rythme soutenu, mais sans vives accélérations. Il a fallu attendre une passe lumineuse de Ryan Gunderson pour que le duel se lance véritablement. L’ouverture du défenseur américain a permis à Christoph Bertschy de se retrouver seul et de glisser le puck entre les jambes de Leonardo Genoni (1-0, 11e).

Sprunger, Wallmark et Schmid débloquent leur compteur

Les Fribourgeois ont rapidement repris l’avantage grâce à leur capitaine Julien Sprunger (2-1, 25e), auteur de son premier but de l’exercice, en power-play. Puis ils ont fait parler leur efficacité au troisième tiers en marquant, par Christoph Bertschy (3-1, 44e) et Lucas Wallmark (4-1, 46e) sur leurs 11e et 14e tirs cadrés de la soirée. Sando Schmid (5-2, 56e) a définitivement scellé l’issue de l’affrontement après la réduction du score de Marc Michaelis (4-2, 55e).