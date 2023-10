Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron vainqueur pour la 1000e de Sprunger

Un duel serré

Dès le retour des vestiaires, l’opposition s’est resserrée grâce à des Ours qui ont mis plus d’agressivité et d’intensité. Ils auraient mérité de réduire la marque mais Dominik Kahun (26e) n’a pas réussi à toucher la cible alors qu’il était en excellente position dans le slot. Chose que Marco Lehmann (46e, 2-1) a su faire, en se retournant, relançant ainsi le suspense. Pour seulement cinq petites minutes. Le temps pour Marcus Sörensen (51e, 3-1) d’allumer la lucarne de Wüthrich en jeu de puissance et d’offrir une soirée encore plus belle à Julien Sprunger.