National League: Fin de série pour Fribourg

Matthew Verboon trompe Reto Berra pour le deuxième but tessinois.

La formation dirigée par Christian Dubé a certainement trouvé sa bête noire puisqu’elle s’était déjà inclinée devant les Bianconeri le 16 septembre dernier à la BCF Arena. Il s’agissait jusqu’alors de l’unique revers des Fribourgeois dans le temps réglementaire. Cette défaite, logique au regard du nombre d’occasions de part et d’autre, n’empêche pas Julien Sprunger et ses partenaires de conserver leur fauteuil de leader au classement. Mais ceux-ci se trouvent désormais sous la menace de Zurich, tombeur de Genève-Servette dans le même temps.

Quatre de suite pour Lugano

Gottéron n’a pas joué un mauvais match dimanche à la Cornèr Arena, loin de là. Mais il est tombé sur une équipe tessinoise en confiance et conquérante. Les hommes de Luca Gianinazzi, vainqueurs désormais de leurs quatre derniers matches, ont montré de bonnes intentions dès les premiers instants de la partie et la volonté d’avoir l’emprise du jeu.

Mark Arcobello (2e) et Matthew Verboon (3e) se sont ainsi procuré de grosses occasions d’entrée, mais Reto Berra a dit non. Le portier international suisse n’a, en revanche, rien pu faire au quart d’heure de jeu, lorsque Marco Zanetti a débloqué son compteur (15e, 1-0). Le jeune Italien à licence suisse a profité d’un bon travail initial d’Arttu Ruotsalainen, prolongé par Roberts Cjunskis, pour ouvrir le score.

Dans un bon jour, comme souvent, le dernier rempart fribourgeois s’est encore illustré devant Michael Joly (19e), venu seul l’affronter, et face à Daniel Carr (28e). Des sauvetages qui ont permis aux Dragons de rester dans la partie. Puis d’égaliser sur leur premier avantage numérique du match. Marcus Sörensen, toujours bien placé, a fait parler son sens du but en tentant le rebond sur Mikko Koskinen depuis un angle impossible. Un essai fructueux, qui a permis au Top Scorer suédois d’inscrire sa 11e réussite de l’exercice (il en inscrira un 12e à la 58e).

Fin de match folle

Se sentant pousser des ailes suite à cette égalisation, les Dragons ont bien cru prendre l’avantage, mais le tir de Julien Sprunger a échoué sur l’extérieur du montant du but gardé par le portier finlandais (35e). Dans la foulée ou presque, Matthew Verboon s’est montré plus précis face à Reto Berra (37e, 2-1). Le joueur formé à Genève-Servette, oublié dans le slot, a profité d’un superbe service de Luca Fazzini depuis l’arrière de la cage pour glisser le puck au premier poteau.

Gottéron a poussé dans les vingt dernières minutes pour égaliser dans cette rencontre de haut niveau et au rythme particulièrement soutenu. Les Dragons ne sont toutefois pas parvenus à concrétiser plusieurs grosses occasions et se sont fait punir par Michel Joly (50e, 3-1) et Joey LaLeggia (52e, 4-1).