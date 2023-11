Hockey sur glace: GE Servette, apathique, trébuche devant Davos

Daniel Winnik et le GSHC ont buté sur un très bon Sandro Aeschlimann.

GE Servette a certes eu la «chance» d’ouvrir le score dès la 7e minute, sur un tir subit d’Alessio Bertaggia dont le gardien Sandro Aeschlimann n’a pas su que faire. Mais cette bonne fortune, au lieu de galvaniser les Aigles, a plutôt eu tendance à les ramollir. Comme chloroformés dans une ambiance pâlotte, les Grenat ont alors ronronné, divergé, somnolé. Et en toute logique, Davos a exploité sa première phase de supériorité numérique pour égaliser par Joakim Nordström à la 18e.

Muet en power-play

GE Servette, qui s’est sans doute fait frictionner les oreilles par son entraîneur à la pause, a bien tenté de se secouer les puces lors de l’ultime période. Mais rien n’y a fait pour les joueurs de Jan Cadieux, particulièrement inopérants en power-play. En cinq opportunités d’évoluer avec un homme de plus sur la glace, ils n’ont jamais mis les Grisons hors de position.

Le rush final, avec la sortie du gardien Gauthier Descloux pour la dernière minute et demie, n’a rien donné de mieux que ça. Il y a des soirs «sans», comme on dit. GE Servette en a connu un sévère, mercredi soir, qui l’empêche un peu de trop regarder vers le haut du tableau. La bonne nouvelle, dans ce marasme passager? Les Aigles ont l’occasion de passer l’éponge et de nettoyer l’affront dès vendredi à Rapperswil - avant la réception de Zoug le lendemain