Hockey sur glace: GE Servette concède une défaite rageante

Grégory Hofmann vient de marquer en prolongation, pour le plus grand désespoir de Daniel Winnik et des Servettiens. GABRIEL MONNET / GALLAYPHOTO

GE Servette a connu une soirée amère, samedi soir aux Vernets. Travailleurs, dominateurs le plus clair du temps (41 tirs à 22), les Aigles ont fini par concéder une défaite rageante devant un Zoug plus réaliste et aux jambes un peu moins lourdes (2-3 après prolongation). Ce revers s’avère d’autant plus frustrant que le 1-2 zougois a été inscrit par Brian O’Neill, du patin sans que les arbitres ne jugent le mouvement volontaire, à deux minutes de la fin. Et lorsque les Genevois ont miraculeusement réussi à égaliser par Valtteri Filppula, alors qu’il restait 38 secondes à la pendule, ce fut pour mieux s’incliner après 21 secondes en prolongation.

L’état du réservoir

Animée et indécise de bout en bout, la rencontre a peut-être basculé sur l’état du réservoir. Genève, qui avait patiné la veille à Rapperswil tandis que son adversaire était au repos, a manqué de jus et de justesse dans le dernier mouvement. Et quand ils faisaient tout juste, les Aigles se sont heurtés à Leonardo Genoni, qui a prouvé devant le filet zougois qu’il était l’une des murailles les plus fiables du pays - quel double sauvetage, notamment, devant Marco Miranda puis Noah Rod (46e)!

‹‹Ça va faire du bien de débrancher!›› Noah Rod, capitaine de GE Servette

Après avoir mérité la victoire puis frôlé la défaite dans le temps réglementaire, Genève a arraché un point et subi une déception. Celle-ci sera vite gommée par un certain soulagement des corps et des esprits. Après avoir enquillé 22 matches en 50 jours depuis le 15 septembre, le champion a dix jours devant lui pour souffler. «Ça va faire du bien de débrancher», soufflait le capitaine Noah Rod avant de tirer la prise.

GE Servette - Zoug 2-3 ap (0-1 1-0 1-1)