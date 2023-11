National League: Trois bons points pour GE Servette

Si les chiffres étaient au rendez-vous, GE Servette n’en a pas pour autant retrouvé toutes ses lettres de noblesse en une soirée. Les Grenat ont certes ouvert le score grâce à Daniel Winnik (5e), mais c’était contre le cours du jeu. Même si le même Winnik aurait pu doubler la mise au lieu d’ajuster le poteau (8e), on a surtout vu Gauthier Descloux se démultiplier. Mais après avoir contenu les assauts adverses un moment, le gardien genevois n’a rien pu faire sur les tirs de Jérémy Wick (10e) et d’Emil Djuse (14e).

Deuxième victoire de la saison à l’extérieur

Le champion est revenu sur la glace avec davantage de pep et de volonté. À l’issue d’une superbe triangulation initiée par Tim Berni et Alessio Bertaggia, Marc-Antoine Pouliot a redonné l’avantage aux Aigles à la 25e. Le Canadien, admirablement servi par Teemu Hartikainen, a même cru réussir un doublé et donner une marge supplémentaire aux siens à la 39e. Mais il était hors-jeu au départ de l’action et le staff de Rapperswil n’a pas laissé passer ça.