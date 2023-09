National League: GE Servette bat Rapperswil aux Vernets

Pour l’emporter, les Aigles ont emprunté le même chemin que samedi passé contre Ajoie: une supériorité numérique très tôt dans le match et une ouverture du score dès la 3e minute – par Daniel Winnik, qui reprenait un tir de Simon Le Coultre sur le poteau. Mis en confiance par cette bonne entame, Genève a même développé, par séquences et en partie, ce jeu qui faisait sa force la saison passée, asphyxiant pour l’adversaire.

Un très bon Descloux

Mais toutes les imprécisions observées lors des six premiers matches n’ont pas été gommées en une soirée. Et sans un très bon Gauthier Descloux devant le filet – il s’est notamment interposé devant son ex-coéquipier Tyler Moy (13e et 30e) et Roman Cervenka (20e) –, Rapperswil aurait pu prendre les airs d’un contradicteur plus menaçant. Mais comme Henrik Haapala, superbement servi par Vincent Praplan, avait entre-temps inscrit son premier but avec Genève pour doubler la mise (25e), les joueurs de Jan Cadieux ont passé une soirée relativement sereine; d’autant que Marco Miranda marquait le troisième en début de dernière période (43e).