National League: GE Servette s’impose enfin à l'extérieur

La septième tentative aura donc été la bonne. GE Servette, systématiquement battu (ou écrasé) lors de ses six premiers déplacements de la saison en National League, a vaincu le signe indien samedi soir – et le CP Berne par la même occasion (2-3 après prolongation). Acquis au terme d’une prestation solide ponctuée par un chef-d’œuvre de Simon Le Coultre à la 63e minute, ce succès permet aux Aigles de se rapprocher du top 6 avant la réception d’Ambri dimanche soir aux Vernets.

Bien déterminés à s’imposer enfin sur la route, les joueurs de Jan Cadieux ont entamé la rencontre tambour battant et profité de la distraction adverse pour ouvrir le score après… 12 secondes! Bien lancé en profondeur par Sami Vatanen, Vincent Praplan s’est heurté au gardien Adam Reideborn avant de transmettre le puck à Valtteri Filppula, qui n’avait plus qu’à le pousser au bon endroit.

Le Coultre virevoltant

Dix-neuf secondes après la reprise, c’est au contraire Berne qui relançait ses actions en rupture, grâce à Corban Knight. La malédiction allait-elle encore frapper les Aigles hors de leur nid? On a bien cru que oui, quand Simon Moser a égalisé à deux minutes et des poussières de la sirène. Mais cette fois-ci, l’ensemble grenat ne s’est pas désuni et le puck a fini par tourner dans le bon sens. Ou plutôt Simon Le Coultre s’est mis à virevolter durant la prolongation pour signer un exploit technique et offrir la victoire aux siens.