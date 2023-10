Genève-Servette en 8es de finale de la Champions League

Ondrej Vala (Pardubice) et Josh Jooris (Genève) ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher aux Vernets: une qualification pour les Genevois et une presque qualification pour les Tchèques.

Mardi soir, la National League avait laissé la place à la Champions Hockey League. Pour son 5e match du tour préliminaire, Genève-Servette recevait aux Vernets le Dynamo Pardubice. Avant le début de la rencontre, les deux formations comptaient neuf points et pouvaient prétendre à une qualification pour les 8es de finale en cas de victoire.

Les choses ont eu du mal à se décanter. Les Genevois ont légèrement pris le jeu à leur compte, sans parvenir à concrétiser ce petit avantage jusqu’à la 30e minute de jeu. En power play, c’est Henrik Haapala qui a pu ouvrir le score sur des assists de Vincent Praplan et Sami Vatanen. Dès lors, les Genevois ont accentué leur pression pour arriver à la deuxième sirène avec toujours ce maigre avantage d’un but, mais des statistiques très favorables, avec par exemple 37 shots à 23, avec 1,81 expected goals contre 1,40 à leurs adversaires tchèques (63 à 35 à la fin du match).

Winnik n’a eu besoin que de 14 secondes

Cette bonne dynamique n’a pourtant pas empêché les Aigles de se faire rattraper dès la 43e minute sur un but de Robert Ricka, puis de se faire doubler à la 46e minute (160 secondes plus tard) par Robert Kousal. Theodor Lennström (assists de Valtteri Filppula et Vincent Praplan) a remis tout le monde à égalité 2-2 à la 49e.