Hockey sur glace: Genève-Servette humilie Rouen Dragons en Ligue des champions

Les Aigles n’ont fait qu’une bouchée des Dragons de Rouen (9-1), samedi soir à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. Une troisième victoire consécutive sur la scène continentale pour les Genevois, après les succès contre Kosice puis Bolzano . Les champions de Suisse ont ouvert le score dès la 4e minute grâce à une réalisation de Vatanen, puis ont inscrit rapidement les deux et trois avec Jacquemot (7e) et Hartikainen (8e).

Devant leur public, dans la patinoire des Vernets, les Servettiens ont déroulé durant le deuxième tiers. Maillard (24e), Winnik (25e), Praplan (26e) puis un doublé de Pouliot (31e et 33e) ont offert une avance très confortable face aux Français. Le match s’est terminé par un dernier tiers plus disputé, durant lequel Miranda a conclu la rencontre par un neuvième but (44e), répondant à une réalisation des Dragons à la 43e.