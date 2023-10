Hockey sur glace: Genève-Servette retourne un valeureux LHC en trois minutes

Le LHC dominateur, le GSHC efficace

Ce but aurait pu mettre un coup sur la tête à une équipe en proie au doute, mais il n’en a rien été. Le LHC a continué à mettre sous pression les Grenat en se ménageant plusieurs chances qui avaient le poids d’un goal. Il a été récompensé lorsque Tim Bozon (45e, 1-2) est parti en contre et a fait le (bon) choix de la jouer solitaire.

Fribourg poursuit sur sa lancée, un point pour Ajoie et Bienne

De son côté, Zoug a enchaîné sur un 6e succès d'affilée, en déplacement à Rapperswil. L'affaire était déjà quasiment entendue après 9 minutes de jeu, après que O'Neill et Senteler ont marqué chacun un but en l'espace de 64 secondes. Une victoire - assurée à la suite de réussites de Herzog aux 26e et 46e, déjà ses 10e et 11e de l'exercice - qui permet aux Taureaux de rester en 3e position du classement, juste derrière les ZSC Lions.