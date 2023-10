National League: Genève-Servette battu à Zurich

GE Servette n’en est pas à un paradoxe près, dans ce championnat de National League qu’ils envisagent comme des montagnes russes. Alors les Aigles, qui savent gagner lorsqu’ils jouent mal, comme contre Ambri et Langnau récemment, ont prouvé qu’ils étaient parfaitement capables de s’incliner après un bon match. Ils l’ont fait dimanche à Zurich. Dominateurs le plus clair du temps, les joueurs de Jan Cadieux, victimes d’un trou noir aussi soudain que fatal, ont dû abandonner la victoire aux Lions (5-3).

Le pire et le meilleur, l’irrésistible et le navrant, le jour et la nuit. GE Servette jongle avec les extrêmes et joue au funambule sur la corde sensible de ses supporters. Ainsi, après avoir accompli leur tiers-temps le plus abouti de la saison pour mener 2-0 après vingt minutes, les Aigles ont connu une panne renversante à l’entame de la seconde période.