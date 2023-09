Hockey sur glace: Fribourg et Bienne dos à dos après 20 minutes

Score nul et vierge donc malgré une très nette domination des Dragons. Les occasions chaudes ont été nombreuses pour les hommes de Christian Dubé qui ont buté sur un Säteri très attentif dans cette première période. Les Biennois se sont en effet principalement reposés sur les miracles de leur portier et n'ont quasiment rien montré offensivement. Ils ont eu pourtant une belle occasion lors d'un powerplay mais ils n'ont pas su en profiter. Les Seelandais sont à côté de leurs patins pour le moment et vont devoir réagir s'ils entendent repartir de Fribourg avec une victoire…