Hockey sur glace: Grosse victoire pour Lausanne avant la pause

Le LHC de Kevin Pasche (à gauche) et Andrea Glauser ont bien négocié leur déplacement à Zurich.

Les hommes de Geoff Ward ont toujours fait la course en tête contre les autres Lions du championnat de National League. Ils ont d’ailleurs ouvert le score au moment où personne ne s’y attendait. Alors que Henrik Haapala rongeait son frein sur le banc des pénalités, Makai Holdener et Miikka Salomäki se sont associés pour marquer le premier but de la partie en infériorité numérique (8e, 0-1). La réussite du Finlandais, la première de la saison pour le LHC dans cette situation, doit beaucoup au bon pressing de l’attaquant suisse sur le dernier rempart zurichois Simon Hrubec.