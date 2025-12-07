Hockey: l'hommage poignant de Josh Jooris pour son chien Charlie

Attaquant de Genève-Servette, Josh Jooris a écrit un long texte teinté d'émotions sur ses réseaux sociaux pour dire au revoir à son chien Charlie.

Josh Jooris a tenu à rendre un vibrant hommage à son chien Charlie. Instagram - Josh Jooris

Titularisé au centre du deuxième bloc genevois lors des revers concédés mercredi à Davos (6-2) et le lendemain à Ambri (5-2), puis à l'occasion du carton réussi samedi contre le HC Ajoie (6-1), Josh Jooris a tenu son rang malgré un cœur brisé par la récente disparition de son chien Charlie.

L'attaquant de Genève-Servette, auteur d'une passe décisive contre les Léventins, a partagé sa douleur sur son compte Instagram en publiant en fin de semaine un hommage particulièrement poignant à son «meilleur ami depuis 7,5 ans».

«Même si ton temps ici a été écourté, je chérirai chaque seconde que j'ai pu passer avec toi, a écrit le joueur de 35 ans. On a vécu tellement d'aventures incroyables, et chacune d'entre elles signifiait davantage car j'ai pu les partager avec toi.»

Les souvenirs mentionnés par l'ancien élément du Lausanne HC évoquent «les promenades en avion ou à vélo, les excursions dans les montagnes suisses, les hôtels et les spas, les cafés, le sud de la France, l'Allemagne, partout en Italie, et ton préféré de tous, le gîte».

«Fier» et reconnaissant d'avoir eu Charlie à ses côtés, un fidèle compagnon qui le rendait «si heureux», Josh Jooris a expliqué que les vétérinaires avaient récemment découvert une tumeur qui s'était répandue jusque dans le cœur de l'animal. Un diagnostic qui a alors contraint le joueur des Aigles à voir son chien s'endormir paisiblement à ses côtés.

«Tu étais un chien unique et te perdre signifie perdre une partie de moi-même, a reconnu le No 19 des Grenat. Tu as rendu ma vie meilleure d'une façon que je ne pourrai jamais expliquer (...) Je t'aimerai pour toujours mon pote. Merci d'avoir été le meilleur ami que je n'aurais jamais pu rêver d'avoir.»

Josh Jooris retrouvera la compétition le vendredi 19 décembre à l'occasion de la partie entre Genève-Servette et les SCL Tigers. La pause à venir va permettre au Canadien à licence suisse de se ressourcer mentalement et de prendre le temps de se remémorer son fidèle compagnon.

