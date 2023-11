Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds s’incline et perd sa place de dauphin

À peine obtenue, la place de dauphin de Swiss League échappe déjà à La Chaux-de-Fonds. Quatre jours après leur succès contre Bellinzone, qui leur avait permis de passer devant les GCK Lions , les Abeilles reculent d’un rang. Et ce en raison de leur faux-pas à domicile devant Bâle (2-5). Oliver Achermann avait pourtant permis au HCC d’ouvrir le score (21e), mais les visiteurs ont fait trembler les filets à cinq reprises par la suite (Jules Sturny 30e, Cedric Hüsler 38e, Vincenzo Küng 39e, Jakob Stukel 49e, Sandro Brügger 59e). Gianluca Barbei avait relancé le suspense dans le troisième tiers en permettant aux Neuchâtelois de revenir à 2-3 à la 45e mais leur espoir a vite été éteint.

Parmi les autres rencontres de la soirée, Martigny a enregistré une deuxième victoire de suite. Les Valaisans ont pris la mesure de la lanterne rouge, Bellinzone, au Tessin (3-5). Non sans se faire peur: alors qu’ils menaient 0-3, grâce à Léonardo Fuhrer (9e, 13e) et Lilian Garessus (28e), ils ont laissé leur adversaire revenir à égalité en l’espace de 5 minutes (William Hedlund 35e, Marco Cavalleri 36e, Simon Marha 40e). Gaëtan Jobin (54e) et Erik Ullman (60e) ont à nouveau fait trembler les filets dans le troisième tiers, permettant au promu de repartir avec la victoire.