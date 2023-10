Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds trébuche devant Winterthour en Swiss League

Face à des Zurichois qui constituent l’une des surprises du début de la campagne 2023-2024 (six succès en huit sorties), les Chaux-de-Fonniers n’ont pas été en mesure de surfer sur le momentum acquis lorsque Julien Privet a été crédité du 1-1 à la 14e minute. Au lieu de prendre le jeu à leur compte, les Abeilles ont transité par la case prison et redonné de l’énergie à leurs contradicteurs, qui ont inscrit le 1-2 grâce à Devin Müller à la 28e.

Dominateur et longuement improductif, notamment durant six minutes passées en avantage numérique, le HCC a obtenu un 2-2 mérité en regard de son emprise sur le jeu à la 57e par Julien Privet. Mais le vétéran Dominic Forget (42 ans), un ex des Mélèzes, a sanctionné une faute de dernier recours de David Eugster devant le filet de Viktor Oestlund en transformant un penalty dans le temps supplémentaire et en semant le doute sous les casques chaux-de-fonniers.