Hockey sur glace: La prolongation de Berra à Fribourg gâchée par Langnau

Fribourg-Gottéron va passer la pause internationale dans le fauteuil de leader du classement de National League. Mais la formation entraînée par Christian Dubé, déjà battue par Zurich et Bienne, ne doit cette position qu’au petit point obtenu contre Langnau (défaite 2-3 tab), samedi soir, devant son public. Et dire qu’elle menait encore à 78 secondes de la sirène finale…

Sur la glace, le routinier de 36 ans a joint les actes aux paroles, mais cela n’a pas suffi pour remporter plus qu’un point. L’international suisse s’est toutefois brillamment interposé devant Julian Schmutz (13e), Saku Mäenalanen (15e) et Harri Pesonen (22e) lorsque son équipe enchaînait les passages sur le banc d’infamie et était particulièrement dominée par les Emmentalois. Il a encore livré la marchandise durant la séance de tirs au but, cédant seulement devant la sixième tentative des visiteurs.