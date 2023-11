Hockey sur glace: La Suisse s’incline de peu face à la Suède

À Tampere, les Suisses ont attendu d’être menés 3-0 pour se mettre à jouer. Dominés durant la première période, les hommes de Patrick Fischer ont logiquement cédé en infériorité numérique. Marcus Sylvegard a mis dans le vent Simon Le Coultre avant de délivrer un caviar à Mario Kempe pour l’ouverture du score (18e). 65 secondes plus tard, Sandro Aeschlimann, titularisé dans la cage helvétique, a manqué sa relance, se faisant piquer le puck par Oskar Eklind. Le No 34 scandinave a alors servi Max Friberg pour le 2-0 à 56 secondes de la première sirène (20e).

Choc psychologique

Le portier davosien, pas tout blanc non plus sur le 3e but suédois inscrit par l’attaquant des ZSC Lions Jesper Fröden (24e), a ensuite été remplacé par Joren van Pottelberghe à la 24e. Le choc psychologique a-t-il porté ses fruits? La «Tre Kronor» s’est-elle mise à patiner sur un seul patin? Toujours est-il que la troupe de Fischer a réagi. Et marqué son premier but de cette nouvelle saison après 98 minutes de mutisme offensif.